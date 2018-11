POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Langenfeld - 1811090

Mettmann (ots) - Heute Morgen (15. November 2018) ereignete sich an der Haus Gravener Straße in Langenfeld-Richrath ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Um kurz nach 9 Uhr fuhr eine 34 Jahre alte Frau aus Solingen mit ihrem Opel Astra über die Haus Gravener Straße. Als sie links abbiegen wollte, stieß sie mit dem Audi A6 eines 62-jährigen Langenfelders zusammen. Dabei wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt.

An den Autos entstand ein hoher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 12.000 Euro. Sowohl der Opel als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell