POL-ME: Mit 1,8 Promille gegen geparkten Pkw und dann geflüchtet - Ratingen - 1811088

Mettmann (ots) - Am Mittwochabend des 14.11.2018, gegen 23:20 Uhr, hörte eine aufmerksame Zeugin an der Straße "Alter Kirchweg" in Ratingen-Tiefenbroich einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster sah die Frau, dass ein dunkler VW Golf in Höhe der Hausnummer 13, augenscheinlich frontal gegen einen geparkten Audi geprallt war. Die Fahrerin des schwarzen VW leitete jedoch keine Schadensregulierung ein, sondern entfernte sich mit ihrem VW in Richtung Marienstraße. Die vorbildliche Zeugin informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den massiv beschädigten VW an der Straße "Am Söttgen" verlassen auffinden. An der Halteranschrift trafen die Polizisten schließlich auch auf die augenscheinlich erheblich alkoholisierte 46-jährige VW-Fahrerin und führten einen Alkoholtest bei ihr durch. Das Ergebnis: Über 1,8 Promille. In der Wache Ratingen folgten die Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens, sowie die Beschlagnahmung des Führerscheins.

