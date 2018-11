POL-ME: Wem gehören die sichergestellten Fahrradteile? - Langenfeld - 1811089

Symbolbild: Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen auf, sich bei ihr zu melden! Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Dienstagabend des 13.11.2018, gegen 18.25 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Personen, die an einem Fahrradständer am Busbahnhof Berghausener Straße in Langenfeld die Räder von einem verschlossen abgestellten Fahrrad abmontierten. Der vorbildliche Zeuge verfolgte die beiden Männer, die mit den erbeuteten Rädern zu Fuß flüchteten und alarmierte zeitgleich die örtliche Polizei. Diese konnte mit Unterstützung des Zeugens nur wenige Minuten später die zwei Täter in Höhe Düsseldorfer Straße antreffen, überprüfen und festnehmen, die Beute sicherstellen. Die beiden 35- und 39-jährigen Männer aus Bedburg und Langenfeld räumten den Diebstahl der zwei Räder ein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Als die Wohnanschrift des Langenfelders überprüft und durchsucht wurde, fanden die polizeilichen Ermittler dort noch eine weitere Fahrradfelge mit Reifen auf, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Auch dieses Rad wurde sichergestellt.

Im Zuge der andauernden polizeilichen Ermittlungen ist aktuell noch unbekannt, wem die beiden sichergestellten Felgen der Marke Rigida, Typ Sphinx gehören, die sich zuvor an dem verschlossenen, schwarzen, relativ neuwertigen Fahrrad der Marke Gudereit, Typ Alu 6061 befanden. Die Herkunft der dritten sichergestellten Felge ist vollkommen unbekannt. Auch hierbei handelt es sich um eine Felge der Marke Rigida mit Reifen, jedoch ohne weitere Typbezeichnung.

Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Fahrrades sowie der drei Felgen mit Reifen, nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit entgegen. Geschädigte oder Hinweisgeber melden sich bitte persönlich oder unter der Telefonnummer 02173 / 288-6310 bei der Langenfelder Polizei und dem ermittelnden Kriminalkommissariat.

