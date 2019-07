Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeidienststelle Oberbilk - Änderungen der Öffnungszeiten

Düsseldorf (ots)

Polizeidienststelle Oberbilk - Änderungen der Öffnungszeiten

Ab Donnerstag, 1. August 2019, ändern sich die Erreichbarkeiten des Bezirks- und Unterstützungsdienstes in Oberbilk. Die Polizei ist dann an der Bogenstraße montags bis freitags mit Ausnahme von Feiertagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr vor Ort erreichbar und steht für Anzeigen und polizeiliche Anliegen jeglicher Art persönlich zur Verfügung. Eine Auswertung hat ergeben, dass das bisherige Wochenendangebot nicht angenommen wurde. Die Öffnungszeiten an Samstagen und Sonntagen entfallen daher. Aufgrund dieser Änderungen werden Polizistinnen und Polizisten noch gezielter dort eingesetzt, wo sie konkret benötigt werden. Zur Anzeigenerstattung am Wochenende sind die nahegelegenen Polizeiwachen Bilk (Haroldstraße 5), Wersten (Kölner Landstraße 30) und Stadtmitte (Heinrich-Heine-Allee 1) rund um die Uhr besetzt. Darüber hinaus sind unverändert vier Bezirksbeamte in Oberbilk im Einsatz für Geschäftsleute, Anwohner und Besucher. Informationen/Erreichbarkeiten zu diesen Bezirksdienstbeamten finden Sie unter folgendem Link: https://duesseldorf.polizei.nrw/artikel/bezirksdienst-polizeiinspektion-mitte Unabhängig von den aufgezählten Erreichbarkeiten gilt immer, dass im akuten Fall der Notruf der Polizei (110) zu wählen ist.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell