POL-NB: Diebstahl eines Außenbordmotors auf der Insel Ummanz

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Tage (09.09.18, gegen 07:45 Uhr) stellte ein Zeuge in einem Schilfgürtel in der Nähe der Ortschaft Waase (Insel Ummanz) ein Boot fest. Dies erschien ihm merkwürdig und er informierte den Eigentümer.

Der Besitzer des Bootes musste am Fundort feststellen, dass bisher unbekannte Täter den Außenbordmotor der Marke Suzuki entwendet hatten. Dazu hatten die Täter die Benzin- und Elektroleitungen durchtrennt. Darüber hinaus entwendeten sie die Lenkung und Schaltung des Bootes. Es entstand ein Schaden von über 8000 EUR.

Das Boot war von seinem Eigentümer am 08.09.18, gegen 17:00 Uhr an seinem Liegeplatz im Hafen von Waase festgemacht worden. Die Halteleinen am Tatort waren durchtrennt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

