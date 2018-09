POL-NB: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Fleether Mühle, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) - Am 09.09.2018 um 16:19 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Rezeption des Campingplatzes Fleether Mühle die Polizei in Neustrelitz darüber, dass in der letzten Nacht ein Zigarettenautomat aufgesprengt wurde. Die ersten Ermittlungen zum Sachverhalt ergaben, dass der Automat mit hoher Wahrscheinlichkeit mittels sogenannter "Polenböller" aufgesprengt wurde. Zeugen berichteten, dass die Sprengung vermutlich am 09.09.2018 gegen 00:40 Uhr erfolgte, da zu diesem Zeitpunkt ein lauter Knall zu vernehmen war. Der oder die Täter entwendeten die Zigaretten aus dem Automaten. Der entstandene Stehlschaden ist bislang unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500,-Euro. Der Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg befand sich im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Wer Angaben machen kann oder ungewöhnliche Beobachtungen in diesem Zusammenhang tätigte, wendet sich bitte an die Polizei in Neustrelitz unter Tel. 03981 2580 oder jede andere Dienststelle der Polizei. Hinweise werden auch unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell