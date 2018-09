POL-NB: Zwei Schwerverletzte bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Fuhlendorf (LK VR)

Barth (ots) -

Am 09.09.2018 kam es gegen 14:25 Uhr in der Ortschaft Fuhlendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 90-jährige Radfahrerin in der Ortschaft Fuhlendorf den Radweg in Richtung Lüdershagen. Ihr entgegen kam eine 81-jährige Radfahrerin. Als sich beide Radfahrerinnen auf gleicher Höhe befanden stießen sie aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Dabei kamen beide Radfahrerinnen zu Fall und zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser von Greifswald und Rostcok geflogen werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Sachschaden entstand keiner. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

