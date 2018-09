POL-NB: Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "Rave für mehr linke Gegenkultur in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 06.09.2018 bis 09.09.2018 fand der "Alles-Allen Konvoi-Kongress"("aakk") der Hedonistisch Internationalen (HI) in Neubrandenburg statt. Als Abschiedsveranstaltung des "aakk" fand am 09.09.2018 eine Versammlung mit Aufzug unter dem Motto "Rave für mehr linke Gegenkultur in Neubrandenburg" statt. Der Aufzug begann gegen 15:15 Uhr am AJZ in der Seestraße und führte entlang einer ca. 9 km langen Aufzugsstrecke durch die Stadt Neubrandenburg. Gegen 18:30 Uhr kamen die Demonstranten im Kulturpark an und beendeten dort ihre Versammlung. Es nahmen ca. 120 Personen daran teil. Die Versammlungsteilnehmer tanzten dabei friedlich und hielten zwei Zwischenkundgebungen ab. Das PHR Neubrandenburg führte zum Schutz der Versammlung und deren Teilnehmer einen Einsatz durch. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen. Es gab lediglich vereinzelte Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

