POL-NB: Diebstahl von drei hochwertigen Fahrrädern vom Campingplatz Ückeritz

Am frühen Morgen des 09.09.2018 wurde die Polizei darüber informiert, dass unbekannte Täter vom Campingplatz in 17459 Ückeritz Fahrräder entwendet haben. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Heringsdorf bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom 08.09. zum 09.09.2018 drei mit Fahrradschlössern gegen Wegnahme gesicherte Fahrräder entwendet. Bei den Fahrrädern handelte es sich um zwei Mountainbikes der Marke "Cube" und "Coratec" sowie ein Fahrrad der Marke "Bulls". Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 5300EUR. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen getroffen haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-279224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

