POL-NB: Schwerer Raub in Eggesin, OT Karpin, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 09.09.2018 um 00:49 Uhr teilte die Mutter des 20-jährigen Geschädigten über Polizeinotruf mit, dass ihr Sohn überfallen und zusammengeschlagen wurde. Dabei erlitt er eine stark blutende Kopfverletzung. Weiterhin wurde das Fahrzeug des Geschädigten beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass 4 bis 6 Täter, welche mit Sturmhauben maskiert waren, gemeinschaftlich mit Baseballschlägern, Schlägen und Tritten auf den Geschädigten einwirkten. Bei der Tat wurde dem Geschädigten das Handy entwendet. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 5000,-Euro geschätzt. Anschließend verließen sie mit einem dunklen PKW Mercedes den Tatort in Richtung Eggesin Mitte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Feststellung der Täter. Der Geschädigte wurde zur ärztlichen Behandlung in das AMEOS- Klinikum Ueckermünde gebracht. Nach seiner Entlassung erfolgte die Vernehmung durch den Kriminaldauerdienst des KK Anklam. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Hinweise nimmt die Polizei in Ueckermünde unter Telefon 03977182224 , jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag Peter Wojciake Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

