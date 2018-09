POL-NB: Körperverletzung im Einkaufsmarkt in Barth, Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) - Am 08.09.2018 gegen 20:50 Uhr kam es in einem Barther Einkaufsmarkt zu einem folgenschweren Streit zwischen einem 36-jährigen syrischen Zuwanderer und einem 35-jährigen Deutschen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schubsten sich die Beiden gegenseitig. In weiterer Folge griff der Tatverdächtige den Geschädigten körperlich an. Bei dem Gerangel stürzten die Männer in einen Aufsteller mit Schokoriegeln. Dadurch erlitt der Zuwanderer Frakturen im linken Arm, welche später in der Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten behandelt werden mussten. Gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Da sich weder der Tatverdächtige noch der Geschädigte zum Grund der Auseinandersetzung äußerten, bleibt dieser durch die Kriminalpolizei zu ermitteln.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

