POL-D: Urlaubszeit - An alles gedacht? - Auch an die Sicherheit für Haus und Wohnung? - Präventionskommissariat der Düsseldorfer Polizei gibt Tipps und berät kostenlos!

Der Urlaub steht vor der Tür, die Koffer sind gepackt, an alles gedacht, die Reise kann beginnen. Damit die Erholung auch nach dem Urlaub nicht abrupt endet, weil in Ihre Wohnung oder Ihr Haus eingebrochen wurde, hier einige Informationen:

Zunächst einmal, die Einbruchszahlen in Düsseldorf sind deutlich rückläufig. Gegenüber dem Stand von 2015 konnten die Fallzahlen um über 60 Prozent gesenkt werden. Fast die Hälfte der im Jahr 2018 angezeigten 1.235 Taten waren Versuche. Statistisch gesehen sind die Einbrecher in den Sommerferien nicht allzu aktiv, aber sie agieren das gesamte Jahr über und werden aufmerksam, wenn einiges auf die Abwesenheit der Bewohner hinweist. Gute Sicherung der Wohnungen und Häuser macht es den Kriminellen schwer! Damit die Einbrecher auch während der Urlaubszeit nicht so schnell zum Zuge kommen - hier einige Tipps: - Bitten Sie Nachbarn oder Verwandte sich um die Leerung des Briefkastens zu kümmern - Überquellende Briefkästen und stapelweise Zeitungen sind ein deutliches Zeichen für die Abwesenheit der Bewohner und eine "Einladung" für die Täter. - Eine gute Nachbarschaft ist aktiver Einbruchsschutz - Informieren Sie Ihre Nachbarn, dass Sie im Urlaub sind. - Schließen Sie Türen und Fenster, auch Keller und Garagentore nicht vergessen! - Rollläden bieten weder Schutz, noch sollten Sie während des Urlaubs ständig heruntergezogen sein - Verwenden Sie Zeitschaltuhren, sodass sich die Rollläden zu Beginn der Dämmerung schließen oder bitten Sie einen Nachbarn sich regelmäßig morgens und abends darum zu kümmern. - Balkontüren und Fenster sollten über mechanische Sicherungen verfügen. Die Polizeibeamten der Beratungsstelle informieren Sie gern und kostenlos! - Deponieren Sie Schmuck und Wertgegenstände in einem Safe oder Schließfach. Machen Sie von allen wertvollen Gegenständen Fotos! - Sichern Sie Ihre Türen und nutzen Sie alle Sicherungen - auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! - Sollten Einbrecher Laptops und/oder Tablets stehlen, ist nicht nur der Geräteverlust, sondern auch der Datenverlust bitter! Erstellen Sie daher regelmäßig ein Backup!

Die Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beraten Sie kompetent und kostenlos! Sie finden die Beratungsstelle auf der Luisenstraße 2 in 40215 Düsseldorf. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr und jeden 1. und 3. Samstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Telefonisch sind die Kriminalbeamten unter Telefon 0211 870 6868 zu den oben genannten Zeiten erreichbar.

