Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Vorsicht! Falsche Polizisten unterwegs - Rentnerin um mehrere tausend Euro betrogen - Polizei warnt vor perfider Betrugsmasche

Düsseldorf (ots)

Falsche Polizisten haben gestern Nachmittag, 26. Juni 2019, 14.00 Uhr, in Mörsenbroich, Mörsenbroicher Weg, eine 90-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht.

Die dreisten Betrüger, die sich als "Polizisten" ausgaben, teilten der Seniorin am Telefon mit, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Daraufhin begab sich die Dame zu ihrer Hausbank. Dort hob sie ihre Ersparnisse, mehrere tausend Euro, ab.

Am frühen Abend erhielt die Düsseldorferin erneut eine "Anweisung" der Täter. Angeblich würde es sich bei dem abgehobenen Geld um Falschgeld handeln. Die Seniorin solle die Pakete vor der Haustür deponieren. Dort würde man das Geld dann gegen "echtes" Geld austauschen. Am nächsten Tag war das Geld verschwunden.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei noch einmal eindringlich:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell