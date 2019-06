Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahrradunfall in Pempelfort - 70-Jährige schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Montag, 24. Juni 2019, 13.20 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfall wie folgt dar:

Ein 74-Jähriger wollte mit seinem Pkw Renault Twingo die Ausfahrt der Tiefgarage an der Eulerstraße Ecke Moltkestraße verlassen. Er beabsichtigte nach rechts in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Ulmenstraße einzufahren. Dabei übersah er eine 70-jährigen Radfahrerin, die von rechts kommend den Geh/Radweg der Eulerstraße in Fahrtrichtung Prinz-Georg-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und die Radlerin stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

