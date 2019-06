Polizei Düsseldorf

POL-D: Königsallee - Illegales Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots)

23. Juni 2019, 23.20 Uhr

Ein mögliches illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Königsallee in Düsseldorf war am vergangenen Sonntag Anlass eines Polizeieinsatzes und einer Kontrolle der beiden Fahrzeugführer.

Das Streifenteam war durch aufheulende Motorengeräusche im Bereich Graf-Adolf-Straße / Steinstraße auf zwei hoch motorisierte Mercedes AMG aufmerksam geworden. Wenig später konnten die Beamten an der Ampel Blumenstraße / Schadowstraße die beiden Fahrzeuge an der dort rot zeigenden Ampel ausmachen. Als die Ampel auf "Grün" umschaltete, beschleunigten die Autos stark unter laut aufheulenden Motorengeräuschen in Richtung Martin-Luther-Platz. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in diesem Bereich eine Vielzahl von Passanten. Als die Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht in die Blumenstraße folgten, quittierten dies viele Fußgänger mit Applaus. Auf der Blumenstraße / Martin-Luther-Platz konnten die beiden Fahrzeuge letztlich vor der nächsten roten Ampel kontrolliert werden. Die beiden Tatverdächtigen stritten vor Ort jegliches Rennen ab. Die Führerscheine der beiden 20 und 24 Jahre alten Männer aus Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf wurden beschlagnahmt. Ihnen wurde bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Die Polizei Düsseldorf bittet nun weitere Zeugen, die das mögliche Rennen beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der 0211 8700 zu melden. Hierbei ist insbesondere ein junges Pärchen von Interesse, was noch vor Ort mit den aufnehmenden Beamten gesprochen hatte.

