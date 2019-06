Polizei Düsseldorf

POL-D: Kein Tag ist wie der andere - Geldregen auf der A57 in Richtung Nimwegen - Autofahrer hatte Geldbörse auf dem Fahrzeugdach liegen lassen

Ungewöhnlicher Einsatz für ein Team der Autobahnpolizei Düsseldorf (24. Juni 2019, gegen 08.45 Uhr) kurz vor der Anschlussstelle Krefeld-Oppum auf der A57 in Richtung Nimwegen; Verkehrsteilnehmer meldeten mehrere Geldscheine auf der Fahrbahn. Die Streife sichtete und sicherte zuerst eine Geldbörse mittig auf der Fahrbahn. In dieser befanden sich vier 500 Euroscheine und ein 200 Euro Schein. Bei der anschließenden Absuche des Seitenstreifens, die dem Verfolgen einer Spur von Brotkrumen glich, fanden die Beamten verstreut über zwei Kilometer weitere Euroscheine (655 Euro), diverse Debit- und Kreditkarten sowie einen Führer- und einen Fahrzeugschein. Anhand der aufgefundenen Dokumente konnte die Ehefrau des 57-jährigen Verlierers ermittelt werden. Diese erklärte den Beamten, dass ihr Ehemann seine Geldbörse seit einem Stopp auf einer Autobahnraststätte vermissen würde. Möglicherweise hatte dieser sein Portemonnaie auf dem Dach seines Fahrzeugs liegen lassen. Das aufgefundene Geld und das Portemonnaie konnte bereits heute an den glücklichen Verlierer ausgehändigt werden.

