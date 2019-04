Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche nach Farbschmierereien gestellt

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 02.04.2019, kurz nach 18:30 Uhr, besprühten zwei Jugendliche ein Trafohäuschen in der Pappelallee in Hildesheim. Dabei wurden sie beobachtet und kurz danach durch eine Streifenbesatzung im Nahbereich angetroffen.

Ausgerechnet eine Polizeibeamtin beobachtete die Jugendlichen bei den Schmierereien. Die beiden haben sich anschließend in Richtung Schützenwiese entfernt. Die Beamtin informierte ihre Kollegen auf der Wache in der Schützenwiese und eine Streifenbesatzung konnte die Jugendlichen wenige Minuten später in der Bleckenstedter Straße antreffen. Es handelte sich um ein 15-jähriges Mädchen und einen 14-jährigen Jungen. Bei ihnen konnten eine Sprühdose sowie ein Permanentmarker aufgefunden und sichergestellt werden. Beide wurden mit auf die Wache genommen, von wo die Eltern informiert wurden.

