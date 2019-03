Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzungen auf Fastnachtsveranstaltungen

Gerolstein, Kelberg, Höchstberg (ots)

Ereignis: Körperverletzungen auf Fastnachtsveranstaltungen

Ort: Gerolstein-Müllenborn, Kelberg und Höchstberg

Zeit: 03.03.19, 18.20 h, 18.30 h und 21.00 h

Im Rahmen von Fastnachtsveranstaltungen, kam es im Laufe des Sonntags zu mehreren Körperverletzungen. Zunächst gerieten um 18.20 h in Müllenborn mehrere Personen aneinander, es gab zwei Verletzte, beide waren erheblich betrunken. Um 18.30 h ereignete sich dann in Kelberg in der Sporthalle eine Körperverletzung durch einen ungezielten Flaschenwurf in die Menge. Hierbei erlitt ein zufällig getroffener Mann eine Wunde am Kopf, der Flaschenwerfer war auch hier stark betrunken. Später, um 21.00 h, war es nun auch in Höchstberg so weit. Zwei betrunkene Männer gerieten zunächst in Streit und schlugen sich dann, hierbei erlitt einer der beiden eine Verletzung. Ein Mann, welcher schlichten wollte, wurde ebenfalls verletzt.

