Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an BMW-Cabrio

Wittlich; Rommelsbachparkplatz (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten am gestrigen Sonntag, den 03.03.2019 zwischen 18- 20:01 Uhr ein am Rommelsbachparkplatz in Wittlich zum Parken abgestelltes BMW-Cabrio. Die Täter zerkratzten das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand. In die Motorhaube ritzten sie ein ca. 20x20 cm großes Hakenkreuz. Zur Klärung der Tat ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zweckdienliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

