POL-HB: Nr.: 0474 --Falscher Wasserwerker in Huchting

Ort: Bremen-Huchting, Pellwormer Straße Zeit: 24.07.2019, 13:55 Uhr

Am Mittwoch gab sich ein Unbekannter gegenüber einer 88-Jährigen in Bremen-Huchting als Handwerker aus und erbeutete einen Laptop sowie Schmuck.

Gegen 13:55 Uhr klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür der 88 Jahre alten Dame in der Pellwormer Straße und stellte sich ihr als Wasserwerker vor. Unter dem Vorwand, es sei in der Wohnung der Seniorin zu einem Wasserrohrbruch gekommen, verschaffte er sich Zutritt. Der Mann forderte die Dame sodann auf, den Wasserhahn in der Küche aufzudrehen. Die Bremerin folgte der Anweisung und bemerkte wenig später, dass der Mann die Wohnung bereits verlassen hatte - mit in seinem Gepäck: ihren Laptop sowie hochwertigen Schmuck.

Der Dieb wird als etwa 25-30 Jahre alt mit kurzen, dunkelblonden Haaren beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt Arbeitskleidung mit einer grauen Schürze getragen haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Die Polizei Bremen rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, treten Sie Unbekannten grundsätzlich mit einem gesunden Misstrauen gegenüber. Lassen Sie sich immer den Dienstausweis zeigen. Halten Sie im Zweifel immer telefonisch Rückfrage bei dem Unternehmen. Seriöse Unternehmen haben Verständnis für solche Rückfragen. Bei Verdacht verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Weitere Informationen zu den sogenannten SÄM-Delikten erhalten Sie auf www.polizei.bremen.de und auf www.polizei-beratung.de

