Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0473--Polizei fasst Exhibitionist--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Universitätsallee Zeit: 24.07.19, 09.05 Uhr

Mittwochmorgen stellte die Polizei einen Exhibitionisten in Horn-Lehe. Der 53-Jährige hatte sein Geschlechtsteil vor einer Frau entblößt.

Die 35-Jährige wartete am Morgen an einer Haltestelle an der Universitätsallee auf ihren Bus. Plötzlich trat ein unbekannter Mann vor sie, öffnete seine Hose und onanierte augenscheinlich. Die Frau entfernte sich daraufhin und alarmierte die Polizei. Schnelle Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung noch in Tatortnähe stellen. Er wurde vorläufig festgenommen und an einem Revier vorgeführt.

Derzeit prüfen die Ermittler, ob der 53-Jährige mit gleichgelagerten Delikten in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen dauern an.

