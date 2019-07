Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0469 --Einbruch in Blumenthaler Restaurant--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Schwaneweder Straße Zeit: 22.07.19, 19 Uhr - 23.07.19, 10 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Restaurant in Blumenthal ein und hinterließen eine ausländerfeindliche Parole. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher hebelten die Küchentür des Restaurants in der Schwaneweder Straße auf, durchwühlten das Lokal und entwendeten etwas Bargeld. Dazu wurde eine Arbeitsplatte in der Küche mit dem Schriftzug "Geht weg aus Deutschland" beschmiert. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Schwaneweder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Der Kriminaldauerdienst ist unter 0421 3623888 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell