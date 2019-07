Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0470 --Senior auf der Straße überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Erlenstraße Zeit: 23.07.2019, 12:20 Uhr

Am Mittwochmittag überfiel ein bisher unbekannter Mann einen 83-jährigen Bremer in der Neustadt und raubte dessen Portemonnaie. Der Senior verletzte sich bei dem Übergriff.

Der 83-Jährige ging zusammen mit seiner 86 Jahre alten Ehefrau gegen 12:20 Uhr durch die Erlenstraße. Auf Höhe der Elbstraße näherte sich der Räuber dem Ehepaar von hinten und riss den Pensionär an den Schultern zu Boden. Dort griff er dem Bremer in die Hosentasche und entwendete dessen Portemonnaie. Der Unbekannte flüchtete hiernach mitsamt der Beute in Richtung Pappelstraße. Der 83-Jährige erlitt durch den Übergriff Verletzungen an den Armen.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

Der Täter soll etwa 17-19 Jahre alt und ungefähr 180cm groß gewesen sein. Er soll zum Tatzeitpunkt ein hellblaues T-Shirt, eine helle Jeans sowie ein blaues Cap getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

