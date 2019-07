POL-HB: Nr.: 0471 --Polizei ergreift Straßenräuber

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, Neustadtscontrescarpe Zeit: 24.07.19, 21 Uhr

Ein 19 Jahre alter Heranwachsender überfiel am Mittwochabend in der Neustadt eine 67-jährige Bremerin und entriss ihr die Handtasche. Einsatzkräfte der Bremer Polizei konnten den flüchtenden Räuber festnehmen.

Der 19-Jährige näherte sich der Bremerin in der Neustadtscontrescarpe von hinten und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau leistete so lange Widerstand, bis der Riemen riss und fiel auf die Straße. Der Räuber flüchtete mit der Beute zu Fuß. Nachdem die 67-Jährige den Mann gut beschrieb, fahndeten mehrere Streifenwagen nach dem Verdächtigen. Einsatzkräfte entdeckten ihn auf dem Balkon einer Hochparterrewohnung in der Mainstraße, wo der Räuber gerade im Begriff war, sein Diebesgut zu begutachten. Anschließend klickten die Handschellen und der Mann wurde festgenommen, eine Haftprüfung dauert an. Die Ermittler prüfen zudem, ob ihm weitere Raubtaten zugeordnet werden können.

Die Polizei rät: Leisten Sie Widerstand nur dann, wenn Sie sich dem Täter gegenüber körperlich überlegen fühlen und eine reelle Erfolgsaussicht besteht. Gerade als älterer Mensch könnten Ihnen bei aktiver Gegenwehr durch massive Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erhebliche Gesundheitsschäden drohen.

Weitere Tipps, wie man im Ernstfall auch als Zeuge richtig helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben, gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder unter www.polizei.bremen.de.

