POL-MR: Container brennt ab;Teures Rad gestohlen;Ford Focus angefahren;Schwarzer BMW überschlägt sich - Viele Fragen offen- Polizei sucht Zeugen;

Container brennt ab

Stadtallendorf: Ein Container für Altpapier ging in der Nacht auf Donnerstag, 18. Juli in Flammen auf. Löschversuche der eingesetzten Polizeibeamten schlugen fehl. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 00.20 und 00.30 Uhr hinter der Stadthalle in der Straße "Am Bärenbach". Die eintreffenden Polizeibeamten versuchten den Brand vergeblich mit einem Feuerlöscher zu stoppen. Mehr Erfolg hatte die Feuerwehr, die kurz danach eintraf. An dem Container entstand ein Totalschaden. Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Teures Rad gestohlen

Marburg: Bereits zwischen Samstag, 6. Juli, 18 Uhr und Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr trieb ein Unbekannter in der "Neue Kasseler Straße" sein Unwesen. Der Dieb betrat das Mehrfamilienhaus und stahl anschließend aus einem frei zugänglichen Keller ein weißes Rad der Marke Hercules im Wert von 2000 Euro, eine Flex sowie einen Akku-Bohrer. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Ford Focus angefahren

Dautphetal-Hommertshausen: In der Hardtbergstraße fuhr ein Autofahrer zwischen Montag, 15. Juli, 17 Uhr und Dienstag, 16. Juli, 17.30 Uhr gegen die Fahrertür eines grauen Ford Focus. An dem am Straßenrand abgestellten Wagen entstand ein Schaden von 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Schwarzer BMW überschlägt sich - Viele Fragen offen- Polizei sucht Zeugen

Marburg-Schröck/Landesstraße 3289: Mehrfach überschlug sich ein dunkler BMW mit Marburger Kennzeichen am Dienstagabend, 16. Juli auf der Landesstraße 3289 zwischen Roßdorf und Schröck. Zeugen entdeckten den verlassenen Wagen und alarmierten die Polizei. Die Ordnungshüter ermitteln mittlerweile gegen einen Mann im mittleren Alter und suchen Zeugen. Der mutmaßliche Fahrer fuhr zwischen 19 und 19.10 Uhr mit dem nicht zugelassenen schwarzen BMW in Richtung Schröck. In einer leichten Kurve verlor er wahrscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam letztendlich nach etwa 75 Metern in einem Feld zum Stehen. Nach dem Unfall suchte der Fahrer das Weite. Die Polizei informierte die Untere Wasserbehörde, da aus dem total beschädigten Wagen Betriebsstoffe in den Boden sickerten. Umfangreiche Erdarbeiten zur Reinigung des Bodens dürften folgen. Nach Angaben von Zeugen fiel bereits kurz vor dem Unfall ein dunkler BMW auf der Landesstraße mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Direkt hinter dem Wagen war ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Fahrzeuge mit dem nachfolgenden Geschehen in Verbindung stehen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Wem ist ein Fußgänger auf der Landesstraße aufgefallen? Wer hat eventuell einen Fußgänger auf der L 3289 mit seinem Fahrzeug mitgenommen? Gibt es Zeugen, denen der schwarze BMW und/oder der nachfolgende Wagen durch die Fahrweise aufgefallen sind? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht in der Oberstadt

Marburg: Beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Autofahrer am Dienstag, 16. Juli zwischen 7 und 13.30 Uhr hinten links gegen einen schwarzen Golf und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Barfüßertor wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

