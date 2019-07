Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reihenweise Einbrüche in der Kleingartenanlage (Folgemeldung zur Presseinformation von heute)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf -

Die ersten Ermittlungen deuten auf das Werk von Betrunkenen hin. Gegen 03.50 Uhr (am Mittwoch, 17. Juli) hörte eine Zeugin entsprechenden Lärm und sah eine Gruppe von 8 bis 10 vermutlich jungen Männern zwischen 25 und 30 Jahren. Einer fiel durch seine schwarz-weiße Jacke auf. Die Zeugin vermutet eine russische oder polnische Herkunft der Männer. Eine nähere Beschreibung war leider nicht möglich. Ob diese Gruppe tatsächlich für die Taten in der Kleingartenanlage verantwortlich ist, steht nicht fest. In der Kleingartenanlage waren diverse Gartentürchen eingetreten. Insgesamt gab es bislang sechs aufgebrochene Hütten mit jeweils eingeschlagenen Scheiben. Nach ersten Sichtungen fehlen neben einem Bluetooth-Lautsprecher (weißer Würfel mit Tragegriff) ausschließlich Alkoholika. Egal ob Flaschen oder Dosen, Bier oder Hochprozentiges - die Täter mit, was sie fanden. Wem ist in der Nacht eine größere Gruppe in Stadtallendorf, hauptsächlich rund um den Elzerain aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

