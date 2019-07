Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scherben auf dem Spielplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Langenstein -

Über die Stadt Kirchhain erreichte die Polizei die Anzeige von Glasscherben im Sand unter den Schaukeln auf dem Kinderspielplatz im Gierweg. Festgestellt wurde das am 16. Juli. Die Scherben hätten zu Verletzungen dort spielender Kinder führen können, allerdings sind bislang derartige Verletzungen von Kindern noch nicht bekannt geworden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Eltern etwaiger nach dem dortigen Spielen verletzter Kinder werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422/3041, in Verbindung zu setzten. Die Ermittler bitten zudem um sachdienliche Hinweise.

Martin Ahlich

