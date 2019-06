Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Holzgerlingen; Verkehrsunfall in Leonberg und in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes Sprinter, der am Donnerstag zwischen 12:00 und 18:00 Uhr in der Badstraße in Holzgerlingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Seite des Mercedes und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. An der Unfallörtlichkeit wurden Reste von Blättern festgestellt. Möglicherweise war das Verursacherfahrzeug mit Grünschnitt beladen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Leonberg-Warmbronn: Radfahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag eine 26 Jahre alte Radfahrerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 08:45 Uhr in Leonberg-Warmbronn in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 84 Jahre alter Peugeot-Lenker befuhr stadtauswärts die Büsnauer Straße und wollte nach links in die Lämmlestraße abbiegen. Beim Abbiegen achtete er mutmaßlich nicht auf die Radfahrerin, die ihm auf der Büsnauer Straße entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die junge Frau eine Vollbremsung einleiten. Sie stürzte auf den Asphalt und wurde dabei verletzt. Ob der Autofahrer sie vor dem Sturz touchiert hatte, ist nicht bekannt. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Sindelfingen: Alkoholfahrt endet mit Blutentnahme

Vermutlich weil sich eine 49-Jährige alkoholisiert an das Steuer eines Ford setzte, kam es am Donnerstag gegen 20:05 Uhr in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe eines Discounters musste ein 60 Jahre alter Opel-Lenker auf der Linksabbiegespur zur Maulbronner Straße anhalten. Dies erkannte die nachfolgende 49-Jährige mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde im Opel eine 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte die verletzte Frau anschließend in ein Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser positiv verlief, musste sich die Ford-Lenkerin einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

