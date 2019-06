Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Versuchter Handtaschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen; Korntal-Münchingen: Ältere Frau wird Opfer von Trickdieben; Ludwigsburg: Junge Männer klettern auf Baukran

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Versuchter Handtaschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Dizingen, Tel. 07156/4352-0, nach einem versuchten Handtaschendiebstahl am Donnertag gegen 14:30 Uhr in der Leonberger Straße in Ditzingen. Eine 56-jährige Frau hatte dort mit ihrem Pkw angehalten. Zwei junge Männer traten daraufhin an das Fahrzeug heran und beugten sich auf der Beifahrerseite in den Innenraum. Während einer der beiden die Frau ansprach, versuchte sein Komplize, sich die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche zu greifen. Die Frau reagierte schnell, hielt die Tasche fest und schrie die beiden Täter an, die daraufhin Fersengeld gaben. Bei ihnen handelte es sich um etwa 16 bis 18 Jahre alte und zwischen 170 und 180 cm große Jugendliche. Bei einem von ihnen könnte es sich um einen Asiaten handeln. Er hatte dunkle Haare im Irokesenschnitt und war bekleidet mit einer kurzen Hose und einem grau-rosafarbenen T-Shirt. Sein Komplize hatte einen dunkleren Teint und trug ebenfalls eine kurze Hose und ein helles T-Shirt.

Korntal-Münchingen: Ältere Frau wird Opfer von Trickdieben

Vier junge Männer, drei davon dunkelhäutig, klingelten am Donnerstag gegen 15:15 Uhr an der Wohnung einer älteren Frau im Bahnhofweg in Korntal und baten um Wasser. Als die Frau dem Wunsch nachkommen wollte und in ihre Wohnung zurückging, nutzten die Unbekannten diesen Moment aus, griffen sich ihre an der Garderobe abgelegte schwarz-rote Handtasche und flüchteten. Viel Freude dürften sie mit ihrer Beute allerdings nicht haben, denn außer einem Führerschein und einer Brille befand sich nichts darin. Die drei dunkelhäutigen Männer trugen Deutschland-Trikots, der Vierte ein buntes Oberteil. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/8399020, entgegen.

Ludwigsburg: Junge Männer klettern auf Baukran

Eine gefährliche Kletterpartie auf den Ausleger eines Baukrans auf der Wart in der Ludwigsburger Südstadt unternahmen zwei junge Männer am Donnerstagabend. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie die beiden 18- und 19-Jährigen auf dem Kran entdeckt hatten. Bei Eintreffen einer Streifenbesatzung kletterten sie wieder herunter. Sie wollten nach eigenem Bekunden nur die "schöne Aussicht von oben" genießen. Dazu waren sie zunächst unter dem Baustellenzaun durchgeklettert, um auf das Gelände zu gelangen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell