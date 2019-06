Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; Korntal-Münchingen: Motorrad fährt gegen wendenden Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eine kurze Unachtsamkeit führte am Donnerstag gegen 15.00 Uhr auf der A81 zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Smart-Fahrerin befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen betätigte sie nach eigenen Angaben die Klimaanlage und achtete kurzzeitig nicht auf den vorausfahrenden Verkehr. In diesem Moment bremste ein vor ihr fahrender Lkw Renault wegen einer plötzlichen Verkehrsstockung stark ab. In der Folge fuhr die 26-Jährige auf. Ihr Pkw schleuderte nach links und stieß seitlich gegen einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW Golf, der von einer 29-Jährigen gelenkt wurde. Nach diesem Aufprall wurde der Smart wieder nach rechts abgewiesen und prallte erneut gegen den Renault. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Smart und der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 21.000 Euro.

Korntal-Münchingen: Motorrad fährt gegen wendenden Pkw

Einen leicht verletzten Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der B10 beim Kaiserstein ereignete. Aufgrund stockenden Verkehrs wollte ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Fahrtrichtung Vaihingen unterwegs war, wenden. Während er sich quer auf der Gegenfahrbahn befand, überholte ein 30-jähriger Motorradfahrer verbotswidrig den stockenden Verkehr, indem er auf die Gegenfahrbahn fuhr und kollidierte mit dem Mercedes. Der 30-Jährige wurde über den Pkw geschleudert und schlug nach ungefähr 6 Metern auf der Fahrbahn auf. Er kam glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell