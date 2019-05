Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwei parallele Einsätze

Bochum (ots)

Am Nachmittag des 26. Mai kam es in Bochum fast zeitgleich zu zwei Bränden. Der erste Brand in einer Küche an der Hattinger Str. wurde der Feuerwehrleitstelle um 14:37 Uhr gemeldet. Der Löschzug der Feuerwache 1 ist sofort zu diesem Brand ausgerückt. Um 14:42 Uhr ging dann eine weitere Meldung über einen Brand in einer Küche an der Gahlensche Straße bei Leitstelle der Feuerwehr ein. Auch hier hin ist sofort der zuständige Löschzug der Feuerwache 2 ausgerückt. Bei beiden Feuern handelte es sich um Essen welches auf dem eingeschalteten Herd vergessen wurde. In der Gahlensche Str. wurde eine Person, durch einen Feuerwehrtrupp aus der Wohnung gerettet. Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Um 15:52 Uhr waren beide Einsätze beendet. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, unterstützt durch die Löscheinheiten Bochum Linden, Bochum Dahlhausen und Bochum Mitte, in beiden Einsätzen gebunden.

