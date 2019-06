Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Geparkten Pkw beschädigt; Walheim: Fahrradfahrer stürzt

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Geparkten Pkw beschädigt

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr einen Ford C-Max, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Solitudeallee stand und entfernte sich trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 2.000 Euro unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/13130, bittet Zeugen, denen das Fahrzeug auffiel, sich zu melden.

Walheim: Fahrradfahrer stürzt

Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr fuhr ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad Auf der Burg in Fahrtrichtung Karlstraße. Vermutlich aufgrund der den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er zu Fall und musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeibeamte stellten bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten eine Blutentnahme.

