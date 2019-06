Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Grenzübergang Tägerwilen (CH)/ Konstanz (D): Lange gesuchter Straftäter geht ins Netz

Konstanz (D)/ Tägerwilen (CH) (ots)

Gestern Mittag gegen 13 Uhr überprüften Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am Grenzübergang Tägerwilen zwei albanische Staatsangehörige in einem PKW bei Einreise in die Schweiz. Zur Unterstützung wurde dann ein Team der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee, bestehend aus deutscher Bundespolizei und Eidgenössischer Zollverwaltung (EZV), hinzugezogen.

Das Team der GOD Bodensee stellte bei ihren näheren Überprüfungen fest, dass einer der beiden Männer im polizeilichen Auskunftssystem in Deutschland mit 19 unterschiedlichen Personalien bekannt ist. Gegen eine dieser Personalien lag ein internationaler Haftbefehl aus dem Jahr 1998 fest. Hintergrund waren Rauschgiftdelikte. Außerdem hätte der Kontrollierte mit anderen seiner zahlreichen Aliaspersonalien aufgrund zweier Sperren derzeit nicht nach Deutschland einreisen dürfen.

Die Person wurde festgenommen und durch die Kantonspolizei Thurgau in Auslieferungshaft genommen.

Werle

