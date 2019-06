Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Missbrauch von Ausweispapieren

Konstanz (ots)

Gestern Morgen überprüften Bundespolizisten in Bietingen Reisende in einem Fernreisebus, der aus Genua (Italien) in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Ein 54-jähriger Mann händigte den Beamten dabei einen italienischen Pass aus. Es wurde festgestellt, dass das Lichtbild im vorgelegten Pass und die Person augenscheinlich nicht übereinstimmten. Bei der Durchsuchung des Polizeipflichtigen wurde dann ein ghanaischer Reisepass aufgefunden, bei dem Personengleichheit bestand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann in Italien ausländerrechtlich erfasst ist und im März bereits versucht hatte, aus Österreich unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Ghanaer gestern über die Schweiz nach Italien zurückgeschoben. Der italienische Pass wurde beschlagnahmt.

Werle

