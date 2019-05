Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener Rollerfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am 30.05.19 gegen 09:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Kreuznach einen 39 jährigen Mann an der Tankstelle in Waldböckelheim, welcher dort auf einer Bank saß. Neben dem Mann stand ein Mofaroller. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,77 Promille. Eine Zeugin hatte den Mann mit dem Roller an die Tankstelle fahren sehen. Er räumte auch ein, dass er mit dem Roller gefahren sei. In der Tankstelle hatte sich der Mann zwar noch weiteren Alkohol gekauft, dadurch war aber der hohe Wert nicht erklärbar. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

