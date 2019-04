Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: Verkehrsunfall auf dem Röhndamm

Hannover (ots)

Am Dienstag, 16.04.2019, kurz vor 13:30 Uhr, ist ein 82-Jähriger auf der Straße Röhndamm verunglückt. Er hat sich bei dem Baumunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior mit seinem Volvo 940 auf dem Röhndamm, von der Bundesstraße (B) 3 kommend, in Richtung Nienhagen (Samtgemeinde Wathlingen) unterwegs. Etwa 300 Meter hinter der B 3 kam der 82-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf steuerte er seinen Pkw zurück auf die Fahrbahn, kam jedoch nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Volvo gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von alarmierten Rettungskräften befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam er zur stationären Behandlung in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Röhndamm voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur bisher unbekannten Unfallursache aufgenommen und überprüft insbesondere den Verdacht eines Krankheitsfalles. Die Schadenssumme beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /has

