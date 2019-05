Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verdächtiger, herrenloser Koffer am 28.05.2019

Bad Kreuznach (ots)

Abschlussmeldung!

In Bezug auf den verdächtigen Koffer in Bad Kreuznach hat das Entschärferteam den Koffer durchleuchtet und festgestellt, dass dieser leer ist. Die Gefahrensituation ist somit beendet, entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr wurden aufgehoben. Die Polizei in Bad Kreuznach bittet um Hinweise wer den Koffer dort abgestellt hat oder über die Eigentumsverhältnisse sachdienliche Angaben machen kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell