Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vandalismus

Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Zeugenaufruf!

Bad Kreuznach, Rheinstraße (ots)

Offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Rheinstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Täter (möglicherweise waren es auch mehrere Täter) beschädigte mit Stand vom 26.05., 15:00 Uhr, insgesamt sieben Fahrzeuge. An den Fahrzeugen wurde mit einem spitzen Gegenstand der Lack großflächig zerkratzt. Die entstandenen Sachschäden dürften sich mindestens im oberen vierstelligen Bereich summieren. Die Polizei Bad Kreuznach nimmt tatrelevante Hinweise jederzeit unter den bekannten Erreichbarkeiten entgegen.

