POL-DEL: LK Oldenburg: Versuchter Raub auf eine Tankstelle in Ganderkesee-Hoyerswege

Delmenhorst (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, 10. Dezember 2018, gegen 21:25 Uhr, versucht, eine Tankstelle an der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee-Hoyerswege zu überfallen.

Er betrat den Tankshop, begab sich unverzüglich zum Tresen und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Nachdem dieser den Alarm auslöste, flüchtete der Täter ohne Beute vom Gelände der Tankstelle.

Der männliche Täter konnte vom Angestellten beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - normale Statur - blaue Kapuzenjacke mit reflektierenden Bereichen an Kapuze und Brust - blaue Jeans - schwarze Schuhe mit weißer Sohle - Schirmmütze - graue Handtasche - auffällige, blaue Einkaufstasche mit roten Trageriemen

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zum Täter geben kann, der in Richtung Asia-Restaurant geflüchtet ist, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (1478719).

