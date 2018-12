POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Vollsperrung in Richtung Hamburg eingerichtet

Delmenhorst (ots) - Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es aktuell auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg.

Am Montag, 10. Dezember 2018, 11:17 Uhr, ist ein Sattelzug in der Zufahrt zur Großbaustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bevor der 26-jährige, portugiesische Fahrer den Sattelzug stoppen konnte, überfuhr er zunächst fast 100 Meter der Außenschutzplanke. Zudem wurden jede Menge Erdreich aufgewühlt. Da der Sattelzug im aufgeweichten Grünstreifen feststeckte, musste zunächst der rechte Fahrtstreifen in der Baustelle gesperrt werden.

Für die Bergung des Sattelzuges, der mit 15 Tonnen Gemüse beladen ist, wurde durch die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen ab 14 Uhr eine Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Hamburg eingerichtet. Der Verkehr wird seitdem an der Anschlussstelle Groß Ippener abgeleitet.

Der 26-jährige Portugiese blieb unverletzt. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn rät, die Autobahn 1 ab dem Ahlhorner Dreieck weiträumig zu umfahren.

