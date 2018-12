POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in einen Matratzen-Handel in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Matratzen-Handel in der Breite Straße in Brake eingebrochen.

Sie verschafften sich in der Zeit von Samstag, 08. Dezember 2018, 18:00 Uhr, bis Montag, 10. Dezember 2018, 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gebäude und suchten gezielt nach Wertgegenständen. Dabei wurde ein Tresor entwendet, der geringe Mengen Bargeld beinhaltete. Der entstandene Schaden wurde noch nicht beziffert.

Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1475124).

