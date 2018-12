POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag, 09. Dezember 2018, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Bremer Straße, zwischen Kurzer Weg und Sommerweg, einzubrechen.

Dabei wurde zwischen 11:30 und 14:00 Uhr zunächst versucht, das Küchenfenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, sollte der Einstieg durch massivere Gewaltanwendung erfolgen. Es gelang zwar, die Fensterscheibe zu beschädigen, eine Öffnung des Fensters und damit der Einbruch schlugen aber fehl, weil einbruchhemmende Sicherungen montiert waren.

Die Polizei Delmenhorst nimmt Hinweise zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1472645).

Kostenlose Beratungen zum Einbau einbruchhemmender Fenster und Türen können bei der Polizei in Delmenhorst ebenfalls vereinbart werden.

