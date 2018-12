POL-DEL: LK Oldenburg: Versuchter Einburchh in das Gemeindehaus in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zwei noch unbekannte Personen haben am Sonntag, 09. Dezember 2018, versucht, in das Martin-Luther-Gemeindehaus in Hude einzubrechen.

Der Pastor wurde um 20:40 Uhr auf Geräusche aufmerksam und hielt Nachschau. Dadurch schlug er zwei Personen in die Flucht, deren Alter er auf 16-20 Jahre schätzte. Einer war mit einem Kapuzenpullover bekleidet.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe der Waldstraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (1473198).

