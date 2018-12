POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße

Delmenhorst (ots) - Zwei Männer wurden am Montag, 10. Dezember 2018, 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 55-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Mercedes die Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte. Nach eigenen Angaben wurde er dabei von der Sonne geblendet und geriet deshalb in Höhe einer Tankstelle in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Toyota eines 59-jährigen Delmenhorsters zusammen.

Beide Männer erlitten Verletzungen, die eine Versorgung im Krankenhaus erforderlich machten. Für diese Zwecke waren an der Unfallstelle zwei Rettungswagen eingesetzt.

Zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde zusätzlich ein Fahrzeug der Feuerwehr entsandt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es wurde jeweils von wirtschaftlichem Totalschaden gesprochen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Stedinger Straße bis 15:40 Uhr gesperrt.

Verkehrsbehinderungen waren nicht zu beklagen.

