Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Folgenschwerer Wildunfall

Neu-Bamberg, K88 (ots)

Am 27.05.2019 gegen 22 Uhr befährt ein 30-Jähriger mit seinem Kraftrad die K88 von Neu-Bamberg in Richtung Hof Iben, als plötzlich ein Reh auf die Straße springt. Der Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen und kollidiert mit dem Reh. Danach stürzt er zu Boden und erleidet Verletzungen im Rückenbereich, die in einem nahe liegenden Krankenhaus weiter untersucht und behandelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell