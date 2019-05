Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verdächtiger, herrenloser Koffer

Bad Kreuznach (ots)

Vorläufige Pressemitteilung! Am 28.05.2019 um 10.30 Uhr wurde der Polizei in Bad Kreuznach ein herrenloser Koffer gemeldet. Dieser steht an der Mühlenstraße/ Ecke Wilhelmstraße. Da kein Eigentümer erkennbar ist wird dieser als verdächtiger Gegenstand eingestuft. Der Bereich rund um den Ereignisort ist bereits abgesperrt, ein Entschärferteam ist informiert um den Koffer zu untersuchen. Weitere Maßnahmen sind im Gange, Feuerwehr und DRK wurden informiert. Fußgänger werden gebeten diesen Bereich zu meiden!

Es wird nachberichtet!

