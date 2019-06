Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Nächtlicher Deutsch-Schweizer Fahndungseinsatz im Bodenseeraum

Konstanz (ots)

In der vergangenen Nacht führten Bundes- und Landespolizei, der Zoll, die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) sowie die Kantonspolizei der Schweiz wieder eine gemeinsame Fahndungsaktion im Bodenseeraum beidseits der Grenze durch. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kam dabei zum Einsatz.

Die Kontrollen fanden ab 20 Uhr gestern Abend bis kurz nach 3 Uhr heute Morgen statt. Sie erfolgten auf deutscher Seite in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Tuttlingen; ferner in der Schweiz in den Kantonen Zürich und Thurgau.

Es wurden jeweils Kontrollstellen eingerichtet und insgesamt über 100 Personen überprüft. Dabei sind nicht nur Ordnungswidrigkeiten, sondern auch Straftaten aufgedeckt worden.

Die gemeinsamen Einsatzteams, die mit einer EC 155 der deutschen Bundespolizei zwischen den Kontrollpunkten transportiert worden sind, stellten auf deutscher Seite neben unerlaubter Einreise fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis sowie fünf Fahrten unter mutmaßlicher Wirkung berauschender Mittel fest. Außerdem wurden in drei Fällen verbotene Waffen sichergestellt, darunter ein Spring-, ein Einhandmesser sowie ein Baseballschläger.

Ein Verdachtsfall der unerlaubten Arbeitsaufnahme, Verstöße gegen die Abgabenordnung, die Fahrpersonalverordnung sowie ein Grenzübertritt ohne Ausweispapiere kamen hinzu. Ein abgelaufener Aufenthaltstitel ist sichergestellt worden. Neben einer schengenweiten Fahndungsausschreibung wurden auch noch mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aktenkundig.

Die Zusammenarbeit zwischen den in- und ausländischen Sicherheitsbehörden war wie gewohnt vertrauensvoll und kooperativ.

