Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Körperverletzung im Bahnhof Ravensburg

Ravensburg (ots)

Am vergangenen Samstag (25.05.2019) gegen 19:50 Uhr pöbelte ein 30-Jähriger vor dem Bahnhof Ravensburg nach Zeugenaussagen zunächst Reisende an.

In der Bahnhofshalle schlug der deutsche Staatsangehörige nach bisherigen Erkenntnissen dann derart auf einen 58-jährigen Mann ein, dass der Geschlagene schwere Verletzung davontrug und vom Notarzt noch am Ereignisort erstversorgt werden musste. Der Mann wurde in ein Krankenaus eingeliefert.

Der Beschuldigte konnte von der herbeigerufenen Landespolizei noch vor Ort festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter vorgeführt und anschließend gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Mann führt die zuständige Bundespolizeiinspektion Konstanz nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Werle

