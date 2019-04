Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Tankstelle

Meinerzhagen (ots)

Am heutigen Donnerstag um 2.24 Uhr sind Unbekannte in eine Tankstelle in Mühlhofe eingebrochen. Sie schlugen eine Glasscheibe ein, drangen in den Kassenbereich ein und nahmen Zigaretten und Spirituosen an sich. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell