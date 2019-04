Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sauerstoffflasche gestohlen

Herscheid (ots)

Einem Dachdeckerunternehmen, das an einem Haus In der Mark arbeitete, wurde am Mittwoch eine Sauerstoffflasche gestohlen. Die Mitarbeiter hatten diese zwischen 8.30 und 8.40 Uhr vor dem Haus abgelegt.

